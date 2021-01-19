Samsung разрешила корейцам брать в аренду на три дня флагманские смартфоны

Сервис называется Galaxy To Go. Что интересно, после истечения срока аренды клиенты могут получить подарок и возможность выиграть большой приз от компании. В качестве призов предлагают беспроводное зарядное устройство или даже Galaxy Book Flex 2 и Galaxy Tab S7+, а также пятизвёздочный номер в отеле.

Samsung открыла более 200 локаций в Южной Корее, где можно взять в аренду новый флагманский смартфон. Запустится ли такой сервис в России, пока неизвестно.