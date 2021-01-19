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Сегодня 15:31
Samsung разрешила корейцам брать в аренду на три дня флагманские смартфоны
Да ещё и даёт подарки за это
Жители Южной Кореи теперь могут взять в аренду новый флагманский смартфон линейки Samsung Galaxy S21. Устройством можно пользоваться три дня за небольшую плату. Так компания хочет дать людям возможность заинтересоваться новинкой и принять решение о её покупке.
Сервис называется Galaxy To Go. Что интересно, после истечения срока аренды клиенты могут получить подарок и возможность выиграть большой приз от компании. В качестве призов предлагают беспроводное зарядное устройство или даже Galaxy Book Flex 2 и Galaxy Tab S7+, а также пятизвёздочный номер в отеле.
Samsung открыла более 200 локаций в Южной Корее, где можно взять в аренду новый флагманский смартфон. Запустится ли такой сервис в России, пока неизвестно.