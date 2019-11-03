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Samsung решила больше не создавать компоненты для процессоров смартфонов
Полностью перейдёт на ядра Arm
До сих пор Samsung занималась модификацией ядер Arm для своих мобильных процессоров. Однако эта практика, похоже, уходит в прошлое. Компания решила закрыть свой научно-исследовательский центр для доработки ядер.
По словам представителя Samsung, работники центра будут уволены 31 декабря. Это решение компания приняла с целью оптимизации и обеспечения конкурентоспособности бизнеса.
Как пишут журналисты, во флагманских смартфонах Samsung обычно использует платформу Exynos с парой модицифированных ядер. Однако некоторые аппараты выходили и на однокристальных системах Qualcomm также с доработанными ядрами. Причём в последнем случае модификации более существенные.
Сейчас Qualcomm создаёт гораздо более совершенные с точки зрения производительности и энергопотребления платформы. А это значит, что отказ Samsung от собственных ядер может хорошо сказаться на характеристиках будущих смартфонов компании.