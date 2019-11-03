Samsung решила больше не создавать компоненты для процессоров смартфонов

По словам представителя Samsung, работники центра будут уволены 31 декабря. Это решение компания приняла с целью оптимизации и обеспечения конкурентоспособности бизнеса.

Как пишут журналисты, во флагманских смартфонах Samsung обычно использует платформу Exynos с парой модицифированных ядер. Однако некоторые аппараты выходили и на однокристальных системах Qualcomm также с доработанными ядрами. Причём в последнем случае модификации более существенные.

Сейчас Qualcomm создаёт гораздо более совершенные с точки зрения производительности и энергопотребления платформы. А это значит, что отказ Samsung от собственных ядер может хорошо сказаться на характеристиках будущих смартфонов компании.