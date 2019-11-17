Samsung решила не следовать моде в дизайне экрана Galaxy S11

Многие думали, что Samsung выпустит флагман с «экраном-водопадом», как у Huawei Mate 30 Pro. Новинку даже изображали с таким дисплеем на концептуальных рендерах. Однако, как заявил инсайдер Ice Universe, никакого «водопада» ждать не стоит.

По словам информатора, Galaxy S11 будет иметь обычный экран, но рамки у него будут тоньше, чем у Galaxy Note10.

Напомним, по другим слухам, флагман Samsung 2020 года получит процессор Exynos 9830 или Snapdragon 865, а также датчик изображения на 108 Мп в основной камере.