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Samsung решила не следовать моде в дизайне экрана Galaxy S11
Хорошо это или плохо, решать пользователям
В феврале 2020 года Samsung должна представить новый Galaxy S11. Вокруг ожидаемой новинки ходит много слухов, и вот появился ещё один. На этот раз он об экране устройства.
Многие думали, что Samsung выпустит флагман с «экраном-водопадом», как у Huawei Mate 30 Pro. Новинку даже изображали с таким дисплеем на концептуальных рендерах. Однако, как заявил инсайдер Ice Universe, никакого «водопада» ждать не стоит.
По словам информатора, Galaxy S11 будет иметь обычный экран, но рамки у него будут тоньше, чем у Galaxy Note10.
Напомним, по другим слухам, флагман Samsung 2020 года получит процессор Exynos 9830 или Snapdragon 865, а также датчик изображения на 108 Мп в основной камере.