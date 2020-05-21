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Samsung создала версию последнего флагманского смартфона для военных операций
Она имеет особый уровень защиты
Samsung создала версию последнего флагманского смартфона Galaxy S20 для военных операций. Он предназначен для представителей федерального правительства и министерства обороны.
Samsung Galaxy Tactical Edition имеет специальное программное обеспечение и опции для того, чтобы его можно было использовать в миссиях. Смартфон поддерживает тактические специализированные приложения. Также он оснащён архитектурой DualDAR и технологиями безопасности Samsung Knox. Это позволяет устройству хранить даже сверхсекретные данные.
Дизайн смартфон разрабатывался в сотрудничестве с министерством обороны. Также Samsung Galaxy Tactical Edition имеет режим ночного видения, то есть его можно использовать, когда военный надел такой прибор. Есть и стелс-режим с отключёнными LTE и другими излучениями.
Смартфон получил 12 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, Android 10 с оболочкой One UI 2. Будет выпущен в третьем квартале 2020 года.