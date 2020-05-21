Samsung создала версию последнего флагманского смартфона для военных операций

Samsung Galaxy Tactical Edition имеет специальное программное обеспечение и опции для того, чтобы его можно было использовать в миссиях. Смартфон поддерживает тактические специализированные приложения. Также он оснащён архитектурой DualDAR и технологиями безопасности Samsung Knox. Это позволяет устройству хранить даже сверхсекретные данные.

Дизайн смартфон разрабатывался в сотрудничестве с министерством обороны. Также Samsung Galaxy Tactical Edition имеет режим ночного видения, то есть его можно использовать, когда военный надел такой прибор. Есть и стелс-режим с отключёнными LTE и другими излучениями.

Смартфон получил 12 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, Android 10 с оболочкой One UI 2. Будет выпущен в третьем квартале 2020 года.