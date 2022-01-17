Samsung S21 FE превзошёл старые флагманы Galaxy, Pixel и Sony по ремонтопригодности, но не дотянул до Xiaomi

Ведущий YouTube-канала PBKreviews оценил, насколько легко будет заменить детали на Samsung S21 FE при выходе из строя каких-либо компонентов. Эксперт полностью разобрал устройство, показав при этом все внутренние компоненты.

Здесь довольно просто заменяются боковые клавиши. При необходимости замены экрана нужно убрать заднюю панель, открутить винтики с нижней части смартфона, снять динамик, после этого появится доступ к экранному кабелю. Затем можно приступать к тому, что сменить старый экран на новый.