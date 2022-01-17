Samsung S21 FE превзошёл старые флагманы Galaxy, Pixel и Sony по ремонтопригодности, но не дотянул до Xiaomi

Samsung S21 FE превзошёл старые флагманы Galaxy, Pixel и Sony по ремонтопригодности, но не дотянул до XiaomiОб этом рассказал эксперт на YouTube-канале PBKreviews
Ведущий YouTube-канала PBKreviews оценил, насколько легко будет заменить детали на Samsung S21 FE при выходе из строя каких-либо компонентов. Эксперт полностью разобрал устройство, показав при этом все внутренние компоненты.
Здесь довольно просто заменяются боковые клавиши. При необходимости замены экрана нужно убрать заднюю панель, открутить винтики с нижней части смартфона, снять динамик, после этого появится доступ к экранному кабелю. Затем можно приступать к тому, что сменить старый экран на новый.
За ремонтопригодность эксперт поставил Samsung S21 FE 7,5 баллов из 10. Вместе с тем предшествующая модель S21 Ultra получила 6 баллов из 10, как и Sony Xperia 1 III, Google Pixel 6. В то же время Xiaomi 11T Pro обошёл по этому параметру S21 FE и получил 8 баллов из 10 возможных.