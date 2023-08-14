Samsung S21 Ultra сравнили с S22 Ultra и S23 Ultra по качеству камер

Первым делом эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» протестировал Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra и S23 Ultra в видеосъёмке. Селфи-камера снимает всё примерно одинаково во всех трёх случаях. В том числе и по работе функции стабилизации изображения.

Основная камера на всех трёх флагманах может записывать видео в 4К 60 к/с. Днём на S23 Ultra слегка не хватает контраста, а на S21 Ultra чуть меньше деталей, чем на остальных. Также S22 Ultra делает цвета немного более насыщенными, чем это есть на самом деле. Улучшился на S23 Ultra и динамический диапазон: он справляется с засветами при съёмке заката в отличие от S22 Ultra и S21 Ultra.

Ночью на S22 Ultra в 4К 60 к/с стабилизация работает хуже, чем на остальных телефонах. Кроме того, на 21-й и 22-й модели много шумов по сравнению с S23 Ultra. При этом с яркими объектами все смартфоны справляются в ночное время отлично.

При съёмке на сверхширик разница между устройствами заметна ещё сильнее. Качество видео гораздо лучше при этом на S23 Ultra по сравнению с S22 Ultra и S21 Ultra.

Днём при 10-кратном увеличении по качеству всё выходит примерно одинаково. Но на S23 Ultra не хватает контраста. Ночью на S22 Ultra и S21 Ultra заметно очень много шумов по сравнению с S23 Ultra.

Снимки людей издалека по детализации хуже всего получаются на S22 Ultra. При использовании 3-кратного увеличения глобальной разницы между снимками нет. Основная разница заключается в цветопередаче.

При плохом освещении вместе с тем заметно, что гораздо лучше в плане деталей справляется со снимками людей S23 Ultra.