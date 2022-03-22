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Samsung S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max сравнили по реальной скорости работы

Продемонстрировали это на YouTube-канале PhoneBuff
Авторы канала PhoneBuff в одном из выпусков выяснили, какой из аппаратов запускает приложения и в целом работает быстрее: iPhone 13 Pro Max или Samsung S22 Ultra. Результаты тестирования - в материале.
Samsung S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max сравнили по реальной скорости работы

Эксперты YouTube-канала PhoneBuff проверили скорость работы топовых смартфонов Samsung S22 Ultrа и iPhone 13 Pro Max. Оказалось, что один из них зачастую быстрее конкурента.

Эксперты взяли версию S22 Ultrа на Snapdragon 8 Gen1 и с 12/256 ГБ памяти. iPhone 13 Pro Max же был оснащён A15 Bionic и имел 6/128 ГБ памяти.

В ходе эксперимента авторы канала запускали самые разные приложения на смартфонах и отмечали, какой из аппаратов быстрее в каждом случае. К примеру, Samsung быстрее запускал приложения Starbucks, Word, Excel. В целом отрыв S22 Ultrа от iPhone 13 Pro Max оказался довольно заметным.

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Однако в конце концов iPhone всё же обогнал Samsung и завершил тест первым за 2 минуты 22 секунды. Во втором прогоне лучшим также стал iPhone 13 Pro Max: его время составило 49 секунд, тогда как у S22 Ultrа - 50 секунд.

В целом по итогам теста победителем стал iPhone 13 Pro Max, так как большинство приложений он открывал быстрее.

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