Samsung S24 на Exynos и Snapdragon сравнили по скорости, камерам и автономности

Давно ходят слухи, что Samsung S24 на Exynos работает в целом хуже, чем на Snapdragon. Но так ли это на самом деле?

Версии со Snapdragon 8 Gen 3 получили в этот раз только четыре региона: это Гонконг, Китай, США, Канада.

По техническим характеристиками смартфоны на этих процессорах, естественно, не отличаются друг от друга. Но что в работе?

В процессе стандартного пользования разницы между Snapdragon и Exynos у S24 вы почти не почувствуете. Единственное: версия на SD — чуть более плавная с точки зрения анимации.

Второй важный момент — производительность смартфонов. С точки зрения игр устройства очень сильно похожи.

Версия с Exynos нагревается сильнее при нагрузке, по скорости работы накопителя версия Snapdragon оказывается быстрее. С остальными результатами в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. Также Snapdragon более мощный, более энергоэффективный, нагревается на 1−2 градуса меньше по сравнению с Exynos, тратит меньше аккумулятора.