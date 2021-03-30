Samsung сделает антикризисный флагман Galaxy S20 FE ещё дешевле

В основе девайса всё так же будут чипы Exynos 990 или Snapdragon 865 — в зависимости от региона покупки. При этом Gizmochina пишет, что информация о выходе новой версии S20 FE появилась благодаря базе данных ресурса Wi-Fi Alliance.

При этом, в отличие от прошлогодней модификации, у которой были варианты с 5G-модемом, новая версия S20 FE будет ограничена поддержкой мобильных сетей лишь четвёртого поколения.

Зато прямо из коробки девайс будет работать под управлением Android 11, поддержку MST (оплата по NFC на устаревших терминалах), которой лишена серия Galaxy S20/S21, и сможет похвастаться меньшей в сравнении с предшественниками ценой. Правда, точная розничная цена пока не известна.

Отметим, что вторая модификация S20 FE станет всего лишь промежуточным решением, чтобы заполнить пробелы в модельном ряде Samsung до выхода удешевлённого флагмана на базе смартфонов серии S21 — как и в прошлом году, выход S21 FE ожидается в начале осени.

По всей видимости, антикризисный флагман в конце 2021 года станет последней крупной премьерой Samsung после того, как выпуск Galaxy Note21 официально отменили.