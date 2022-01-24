Samsung сделает мощнее бюджетные смартфоны серии Galaxy M

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Samsung сделает мощнее бюджетные смартфоны серии Galaxy MУстановит процессор получше
В прошлом году Samsung выпустила недорогой смартфон Galaxy M22. Похоже, что в этом году компания намерена обновить его. И новая версия будет лучше предыдущей.
В бенчмарке Geekbench засветился смартфон Samsung с модельным номером SM-E236. Он должен выйти на рынок под названием Galaxy F23 (Galaxy F — это вариант Galaxy M для индийского рынка).
Бенчмарк подтверждает, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 750G, что является огромным шагом вперёд по сравнению с MediaTek Helio G80, который был установлен в предыдущем поколении. Также у аппарата будет не менее 6 ГБ ОЗУ и Android 12 из коробки.
Учитывая прошлогоднюю стратегию выпуска, журналисты ожидают, что Galaxy F23 появится на некоторых рынках как M23.
Источник: GSMArena