Samsung сделает мощнее бюджетные смартфоны серии Galaxy M

В бенчмарке Geekbench засветился смартфон Samsung с модельным номером SM-E236. Он должен выйти на рынок под названием Galaxy F23 (Galaxy F — это вариант Galaxy M для индийского рынка).

Бенчмарк подтверждает, что смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 750G, что является огромным шагом вперёд по сравнению с MediaTek Helio G80, который был установлен в предыдущем поколении. Также у аппарата будет не менее 6 ГБ ОЗУ и Android 12 из коробки.