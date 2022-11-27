Samsung сделает разогнанную версию процессора Snapdragon специально для смартфонов Galaxy S23

Если верить источнику, в чипсет установят ядро Cortex X-3, которое работает на более высокой частоте — 3,32 ГГц. В целом, ядро Cortex X-3 на 25% быстрее Cortex X-2.

Напомним, что традиционно Samsung оснащает линейку Galaxy S собственными чипами Exynos везде, кроме США, Канады и Китая. Но похоже, что многие покупатели не были довольны фирменными процессорами. В этом же году, вероятно, все смартфоны Galaxy S23 работать на Snapdragon. Ранее Qualcomm косвенно подтвердила это, сказав, что у неё будет «глобальная доля» в серии Galaxy S23.