Samsung сделает стеклянный гибкий экран в новом смартфоне

Как сообщают источники, изготавливать такие дисплеи для Samsung будет компания DoInsys. Уже заключён контракт на производство ультратонких листов стекла (до 30 мкм).

СМИ утверждают, что такой экран будет прочнее пластикового. Кроме того, его можно будет использовать для создания не только смартфонов, но и ноутбуков.

Если верить ранним слухам, Galaxy Fold 2 должен стать дешевле предшественника. Он будет оснащён вдвое меньшим объёмом памяти. Но если смартфон всё-таки получит стеклянный экран, вряд ли можно будет ожидать существенного снижения цены. Впрочем, поскольку мы ничего ещё не знаем о технологии DoInsys, это всё не более чем предположения.