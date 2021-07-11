Samsung сделает суперлинзу для утоньшения камер в смартфонах

Линза выглядит как плоская структура, но на её поверхности есть наночастицы, а значит она способна преломлять свет. По принципу работы линза аналогична линзе Френеля, но её точность выше. К тому же разработка Samsung намного тоньше.

В компании сказали, что эта технология может сделать смартфонные линзы тоньше, чем те, что используются сейчас. Таким образом, когда суперлинза от Samsung поступит в массовое производство, компании смогут решить проблемы современных смартфонов — уберут выступ на задней панели.

Стоит отметить, что не только Samsung работает над суперлинзой. Это делает, например, и китайская компания Shenzhen MetalenX Technology Co., Ltd.