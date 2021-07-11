Samsung сделает суперлинзу для утоньшения камер в смартфонах

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Samsung сделает суперлинзу для утоньшения камер в смартфонахВыступы на задней панели уйдут в прошлое
Представитель Samsung рассказал, что компания разрабатывает суперлинзу. Эта разработка позволит сделать блоки камер в смартфонах тоньше.
Линза выглядит как плоская структура, но на её поверхности есть наночастицы, а значит она способна преломлять свет. По принципу работы линза аналогична линзе Френеля, но её точность выше. К тому же разработка Samsung намного тоньше.
В компании сказали, что эта технология может сделать смартфонные линзы тоньше, чем те, что используются сейчас. Таким образом, когда суперлинза от Samsung поступит в массовое производство, компании смогут решить проблемы современных смартфонов — уберут выступ на задней панели.
Стоит отметить, что не только Samsung работает над суперлинзой. Это делает, например, и китайская компания Shenzhen MetalenX Technology Co., Ltd.