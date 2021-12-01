Samsung сделает свои недорогие смартфоны водонепроницаемыми

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Samsung сделает свои недорогие смартфоны водонепроницаемымиНачиная с Galaxy A33
У Samsung большие планы на следующий год. Компания планирует поставить больше смартфонов по всему миру. Также она хочет улучшить свои доступные модели серии Galaxy A.
Как обычно, основная часть поставок смартфонов Samsung ожидается в среднем классе. Только на модели A23 и A33 должно прийтись около 267 млн продаж, а более дорогие A53 и A73 должны охватить ещё 92 млн.
Сообщается, что все модели A-серии должны стать водонепроницаемыми со следующего года, начиная с доступного Galaxy A33.
Все эти смартфоны — Galaxy A33, A53, A53 5G и A73 5G — должны представить в период с марта по май. У всех будет сертификация IP68.
Источник: Phonearena