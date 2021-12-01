Samsung сделает свои недорогие смартфоны водонепроницаемыми

Как обычно, основная часть поставок смартфонов Samsung ожидается в среднем классе. Только на модели A23 и A33 должно прийтись около 267 млн продаж, а более дорогие A53 и A73 должны охватить ещё 92 млн.

Сообщается, что все модели A-серии должны стать водонепроницаемыми со следующего года, начиная с доступного Galaxy A33.

Все эти смартфоны — Galaxy A33, A53, A53 5G и A73 5G — должны представить в период с марта по май. У всех будет сертификация IP68.