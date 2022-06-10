Samsung сильно отстала в гонке производителей процессоров

Согласно последним данным Counterpoint Research, в первом квартале 2022 года доля выручки Samsung на мировом рынке чипсетов для смартфонов составила всего 7%. Qualcomm был брендом номер один с долей 44%. У Apple данный показатель составил 26%, а у MediaTek — около 19%.

У Unisoc оказалась 3-процентная доля. А вот у Huawei — всего 1%.