Samsung сильно отстала в гонке производителей процессоров

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Samsung сильно отстала в гонке производителей процессоровQualcomm догнать невозможно
Новый отчёт аналитиков показал, что Samsung, когда-то считавшаяся сильным конкурентом Qualcomm отстала в гонке чипсетов для смартфонов. В первом квартале 2022 года южнокорейская компания заняла лишь четвёртое место в списке производителей SoC по доле выручки. Qualcomm, Apple и MediaTek намного опережают Samsung.
Согласно последним данным Counterpoint Research, в первом квартале 2022 года доля выручки Samsung на мировом рынке чипсетов для смартфонов составила всего 7%. Qualcomm был брендом номер один с долей 44%. У Apple данный показатель составил 26%, а у MediaTek — около 19%.
У Unisoc оказалась 3-процентная доля. А вот у Huawei — всего 1%.
В отчёте утверждается, что поставки Samsung фактически увеличились по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года из-за запуска процессора Exynos 1280, который используется в Galaxy A33 5G, Galaxy A53 5G и Galaxy M33 5G. Однако, поскольку в 2022 году Samsung в основном использовала процессоры Snapdragon в смартфонах Galaxy S22, доля дохода была потеряна.