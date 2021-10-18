Samsung «скопирует» дизайн камеры для смартфона Galaxy S22 у модели LG

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Samsung «скопирует» дизайн камеры для смартфона Galaxy S22 у модели LGИ это выглядит стильно
Информаторы издания LetsGoDigital сообщили, что Samsung будет использовать в будущих флагманских смартфонах дизайн камеры, как у одного из последних устройств LG — Velvet.
Такой дизайн, если верить источнику, будет у модели Galaxy S22 Ultra. Ранее сообщалось, что Samsung выбрала P-образную камеру. Однако информатор утверждает, что дизайн с круглыми вырезами под модули камеры — финальный.
По слухам, Galaxy S22 Ultra будет оснащаться следующими датчиками изображения: 108-Мп основным, 12-Мп ультраширокоугольным, а также телефотомодулем и перископной камерой.
Ранее инсайдер заявил, что Samsung выпустит новую флагманскую линейку к февралю 2022 года. Сегодня благодаря утечкам также стало известно, что Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus будут компактнее предшественников Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus.