Samsung «скопирует» дизайн камеры для смартфона Galaxy S22 у модели LG

По слухам, Galaxy S22 Ultra будет оснащаться следующими датчиками изображения: 108-Мп основным, 12-Мп ультраширокоугольным, а также телефотомодулем и перископной камерой.

Ранее инсайдер заявил, что Samsung выпустит новую флагманскую линейку к февралю 2022 года. Сегодня благодаря утечкам также стало известно, что Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus будут компактнее предшественников Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus.