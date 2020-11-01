Samsung скоро представит эксклюзивный для китайских смартфонов процессор

Samsung объявила, что в этот день представит процессор в Китае. Согласно известной информации, Exynos 1080 изготовлен по 5-нм технологическим нормам, имеет ядра Cortex-A78, которые дают прибавку 20% к производительности по сравнению с предыдущим поколением. Также у платформы будет GPU Mali-G78 (+25% к производительности) и модем 5G.

Первым смартфоном с Exynos 1080 станет некая новая модель Vivo. Источники говорят, что из серии Vivo X60.