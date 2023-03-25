Samsung скоро выпустит смартфон с гибким экраном нового типа

12:39, 25 марта 2023
1 мин.
Samsung скоро выпустит смартфон с гибким экраном нового типаБудет складываться втрое
Ожидается, что Samsung выпустит три высококлассных смартфона в конце этого года. Два из них — это, скорее всего, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Ожидалось, что третьим устройством станет Galaxy S23 FE. Однако теперь появилась информация, что это не так, и Samsung может выпустить складной смартфон нового типа.
Фото: Samsung
По информации источника, новый смартфон Samsung будет складываться втрое. Он будет оснащаться гибким OLED-экраном с двумя шарнирными механизмами.
Samsung Display уже продемонстрировала свой тройной OLED-экран пару лет назад, и улучшенная версия этой панели может быть использована в новом устройстве.