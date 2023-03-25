Samsung скоро выпустит смартфон с гибким экраном нового типа

Будет складываться втрое

Ожидается, что Samsung выпустит три высококлассных смартфона в конце этого года. Два из них — это, скорее всего, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Ожидалось, что третьим устройством станет Galaxy S23 FE. Однако теперь появилась информация, что это не так, и Samsung может выпустить складной смартфон нового типа.