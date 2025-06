Samsung случайно «подтвердила» названия новых складных смартфонов

Интересно, что это приложение доступно только для устройств с Android 16 и One UI 8 — на более старых версиях оно отображается как браузер для One UI 8 beta. Обе версии приложения совпадают по номеру — 28.0.2.43. Также компания подтвердила, что One UI 8 впервые появится именно на складных смартфонах летом 2025 года.

Хотя само приложение не раскрывает новых функций. Ранее сообщалось, что в браузере может появиться возможность краткого пересказа видео.