Samsung случайно «подтвердила» названия новых складных смартфонов

Опубликовано 07 июня 2025, 12:001 мин.
Samsung случайно «подтвердила» названия новых складных смартфоновGalaxy Z Fold 7 и Flip 7
Samsung, похоже, случайно раскрыла названия своих новых складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. На платформе Galaxy Store появилось приложение под названием «Samsung Internet Browser for Fold 7 and Flip 7». Это практически подтверждает, что именно такие названия получат новинки.
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Интересно, что это приложение доступно только для устройств с Android 16 и One UI 8 — на более старых версиях оно отображается как браузер для One UI 8 beta. Обе версии приложения совпадают по номеру — 28.0.2.43. Также компания подтвердила, что One UI 8 впервые появится именно на складных смартфонах летом 2025 года.
Хотя само приложение не раскрывает новых функций. Ранее сообщалось, что в браузере может появиться возможность краткого пересказа видео.