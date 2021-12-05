Samsung случайно раскрыла до анонса удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21 FE

В дизайне смартфона не будет больших сюрпризов, если изображения подлинные. У Samsung Galaxy S21 FE ожидаются вырез в экране сверху по центру, тройная камера на задней панели.

Что касается характеристик телефона, то ожидается, что в него установят процессор Qualcomm Snapdragon 888, экран диагональю 6,4 дюйма и основную камеру на 32 Мп с дополнительными сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом на 8 Мп.