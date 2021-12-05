Samsung случайно раскрыла до анонса удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21 FE

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Samsung случайно раскрыла до анонса удешевлённый флагманский смартфон Galaxy S21 FEСкоро может выйти
На сайте Samsung для региона Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) появилась официальная страница поддержки для смартфона Samsung Galaxy S21 FE. А это значит, что удешевлённая версия флагмана, которую ждут так долго, всё-таки скоро выйдет.
Помимо этого, британский ретейлер Box.co.uk опубликовал несколько официальных чехлов:
Помимо этого, британский ретейлер Box.co.uk опубликовал несколько официальных чехлов:
В дизайне смартфона не будет больших сюрпризов, если изображения подлинные. У Samsung Galaxy S21 FE ожидаются вырез в экране сверху по центру, тройная камера на задней панели.
Что касается характеристик телефона, то ожидается, что в него установят процессор Qualcomm Snapdragon 888, экран диагональю 6,4 дюйма и основную камеру на 32 Мп с дополнительными сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом на 8 Мп.
Источник: Tom's Guide