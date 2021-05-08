Samsung снизила цены на флагманы на 20 тысяч рублей и дарит наушники при покупке

Например, Samsung Galaxy S21+ 5G со 128 ГБ памяти предлагается за 69 990 рублей вместо 89 990. Такое же снижение цены получил Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Вместо 109 990 рублей он теперь стоит 89 990. Обычный Samsung Galaxy S21 5G получил более скромную скидку — 7000 рублей — но вместе с ним дарят беспроводные наушники Galaxy Buds Live.

Помимо этого, компания предлагает скидку до 23% на телевизоры. 40-дюймовый QLED-телевизор стоит 71 990 рублей вместо 89 990.

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