Samsung снизит затраты на производство смартфонов с помощью Китая

К концу 2019 года около 10% аппаратов под брендом Samsung будут произведены китайскими подрядчиками. В следующем же году это число вырастет вдвое. Ожидается, что примерно 60 млн смартфонов компании в 2020 создадут в Китае.

На сегодняшний день в качестве ODM-производителей для Samsung выступают китайские компании Wintech и Huaqin. В будущем их количество, вероятно, вырастет.

Сообщается, что выпуск смартфонов по ODM схеме позволит южнокорейскому гиганту снизить затраты на производство и, не исключено, что цены на готовые устройства.