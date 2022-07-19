Samsung снова начнёт класть зарядные устройства в коробку с флагманскими телефонами

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Samsung снова начнёт класть зарядные устройства в коробку с флагманскими телефонамиНо, возможно, только в Бразилии
Samsung перестала класть в комплект со складными смартфонами зарядные устройства, начиная с Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Компания объяснила это решение заботой об окружающей среде. Тем не менее, похоже, что корейский гигант забыл про ущерб, наносимый природе. Один из сертификационных органов раскрыл, что смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 всё же будут поставляться в комплекте с зарядным устройством.
По крайней мере это справедливо для Бразилии. Про остальные страны пока подтверждения нет. Также неясно, будет ли Samsung класть в комплект наушники или кабель для зарядки.
Дело в том, что если Samsung не будет соблюдать законы Бразилии, вполне вероятно, что производителя оштрафуют в стране.