Samsung снова начнёт класть зарядные устройства в коробку с флагманскими телефонами

По крайней мере это справедливо для Бразилии. Про остальные страны пока подтверждения нет. Также неясно, будет ли Samsung класть в комплект наушники или кабель для зарядки.

Дело в том, что если Samsung не будет соблюдать законы Бразилии, вполне вероятно, что производителя оштрафуют в стране.