Samsung снова открыла для россиян регистрацию на предзаказы Galaxy Fold

Запуск смартфона сорвался из-за проблем с конструкцией, которые обнаружили первые обзорщики. Компания срочно начала их исправлять, но процесс подзатянулся. Почти месяц назад Samsung объявила, что улучшила конструкцию аппарата, и старт продаж состоится в конце сентября. Точная дата названа не была.

Узнают же её только те, кто сейчас заполнит форму на сайте и согласится на получение информации о возможности предзаказа на почту. Заполнение её не обязывает пользователя оформлять в будущем настоящий предзаказ.

Напомним, что в сентябре также должны начаться продажи первого складного смартфона от Huawei — Mate X.