Samsung снова скинула Apple с первого места по продажам смартфонов

По данным Business Korea, Samsung занимает 21,1% рынка смартфонов, а Apple — 20,2%. Третье, четвёртое и пятое места достались Xiaomi (11,5%), Oppo (8,9%) и Vivo (8,2%). Всего в феврале 2023 года в мире было продано 89,6 млн смартфонов, что на 10% меньше, чем в январе, и на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Samsung смогла вернуть лидерство на рынке благодаря успеху своей новой линейки Galaxy S23, которая включает три модели — Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ и Samsung Galaxy S23 Ultra. Эти смартфоны были представлены публике 1 февраля.