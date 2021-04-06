Samsung сняла с производства удешевлённый флагман Galaxy S20 FE с фирменным процессором

4G-версию Galaxy S20 FE критиковали как блогеры, так и обычные пользователи за плохую автономность и низкую производительность. Похоже, Samsung и сама поняла, что продукт вышел неудачным.

Источники пишут, что южнокорейский технологический гигант работает над новым 4G-вариантом Galaxy S20 FE с Qualcomm Snapdragon 865 вместо Exynos 990. Кроме того, инсайдер Ice Universe заявил, что Samsung приостановит производство старого смартфона.

То есть в скором времени можно ждать выход нового 4G-смартфона Galaxy S20 FE с процессором Snapdragon 865 вместо фирменного.