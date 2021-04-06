Телефоны
Сегодня в 15:22
Samsung сняла с производства удешевлённый флагман Galaxy S20 FE с фирменным процессором
Перевыпустит его на процессоре Snapdragon
В сентябре 2020 года Samsung представила удешелённый флагман Galaxy S20 FE. Устройство вышло в двух вариантах — 4G и 5G. Первая версия работала на фирменном процессоре Exynos 990. Как оказалось, компания решила снять её с производства.
4G-версию Galaxy S20 FE критиковали как блогеры, так и обычные пользователи за плохую автономность и низкую производительность. Похоже, Samsung и сама поняла, что продукт вышел неудачным.
Источники пишут, что южнокорейский технологический гигант работает над новым 4G-вариантом Galaxy S20 FE с Qualcomm Snapdragon 865 вместо Exynos 990. Кроме того, инсайдер Ice Universe заявил, что Samsung приостановит производство старого смартфона.
То есть в скором времени можно ждать выход нового 4G-смартфона Galaxy S20 FE с процессором Snapdragon 865 вместо фирменного.