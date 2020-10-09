Samsung создала самый мощный процессор для смартфонов

Exynos 1080 изготовлен по 5-нм техпроцессу, использует ядра Cortex-A78 и графический процессор Mali-G78. По словам представителя Samsung, новая однокристальная система после оптимизации сможет выдавать даже более высокие результаты.

Стоит отметить, что в настоящее время лидером в AnTuTu является игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 с 615 289 баллами. То есть на сегодня Exynos 1080 можно назвать самым мощным процессором. Пока неясно, как он будет тягаться с другими 5-нм платформами от Huawei и Qualcomm.