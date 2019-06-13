Samsung создала скручивающийся дисплей

На документ обратил внимание нидерландский портал Let’s Go Digital. Рисунок смартфона в патенте показывает, что снизу устройство имеет механизм, похожий на катушку в кассете, на которую накручена магнитная лента. В данном случае, в роли магнитной ленты выступает дисплей. При необходимости он вытягивается вверх.

Пока неизвестно, будет ли Samsung выпускать такое устройство. Ведь компания ещё не разобралась со своим складным смартфоном Galaxy Fold, конструкция которая оказалась весьма хрупкой. Описанная в патенте технология так же может оказаться совершенно не защищена от пыли, что сделает её ненадёжной. Тем не менее, задумка выглядит интересно. Будет ждать новостей от Samsung.