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Сегодня в 15:45
Samsung создала смартфон-слайдер со смещением вверх и вниз
Но пока неясно, выпустит ли его
Samsung подала патентную заявку с описанием смартфона-слайдера, который может смещаться как вверх, так и вниз.
Из заявки следует, что верхняя панель устройства сдвигается по одной оси в двух направлениях. В сложенном состоянии смартфон ничем внешне не отличается от других. Разве что вырезов в экране под селфи-камеру нет. Если же сдвинуть панель вниз, то сверху станет видна часть, где расположена фронтальная камера. Если сдвинуть панель вверх, то появится элемент с большим динамиком.
Издание LetsGoDigital создало рендеры возможного устройства:
Журналисты предполагают, что Samsung может выпустить такой смартфон-слайдер в популярной серии Galaxy A. Возможный недостаток подобного смартфона — недолговечность. Такая конструкция более чувствительна к пыли и грязи.