Samsung создала смартфон-слайдер со смещением вверх и вниз

Из заявки следует, что верхняя панель устройства сдвигается по одной оси в двух направлениях. В сложенном состоянии смартфон ничем внешне не отличается от других. Разве что вырезов в экране под селфи-камеру нет. Если же сдвинуть панель вниз, то сверху станет видна часть, где расположена фронтальная камера. Если сдвинуть панель вверх, то появится элемент с большим динамиком.

Издание LetsGoDigital создало рендеры возможного устройства: