Samsung создаст собственные мощные процессорные ядра. Будут готовы к 2027 году

Сначала это будут ядра на базе ARM. Они появятся в чипсетах Galaxy в 2025 году. Однако больше всего интригует другое: начиная с 2027, Samsung хочет разрабатывать собственные ядра CPU, которые не будут использовать ARM. Такие процессоры будут применяться во флагманских смартфонах.

Логика здесь, очевидно, заключается в том, чтобы контролировать как можно большую часть продукта. Интересно, что компания уже пробовала это раньше с помощью специальной команды в Остине, штат Техас. Это был Project Mongoose, но у разработанных ядер были проблемы с энергоэффективностью и выделением тепла, поэтому в 2019 году проект был закрыт.