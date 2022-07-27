Samsung спустя полгода представила новую версию Galaxy S22

"Bora" - это корейское слово, означающее "фиолетовый", учитывая, что “Purple” переводится с английского точно также, цвет получил название "фиолетовый фиолетовый".

Samsung Galaxy S22 в цвете Bora Purple станет доступен 10 августа, в тот же день, когда состоится анонс Galaxy Z Flip4 и Z Fold4. Новый вариант расцветки будет доступен на сайте Samsung.com и в некоторых розничных магазинах. Цена на него будет такой же, как и на другие цвета, то есть 850 евро в Европе и 800 долларов в США.

Ходят слухи, что предстоящие Samsung Galaxy Buds 3 Pro (которые также станут частью презентации Unpacked 10 августа) будут доступны в соответствующем Bora Purple цвете.