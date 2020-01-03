Samsung стала лидером по продажам смартфонов с 5G

Важно понимать, что первые 5G-смартфоны Samsung вышли на рынок в мае. Это значит, что вышеизложенных результатов компания добилась не за полный год. Как выяснили аналитики из Counterpoint Research, 53,9% мирового рынка смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения в прошлом году занимали аппараты Samsung.

К 5G-устройствам компании относятся Galaxy S10, Note10, Note10+, Galaxy A90 и Galaxy Fold. Стоит отметить, аналитики ожидают, что в феврале 2020 года Samsung выпустит смартфоны линейки Galaxy S11, способные работать в сетях пятого поколения.