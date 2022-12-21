Samsung сыграет на вашей ностальгии, выпустив скоро чехлы с покемонами

13:41, 21 декабря 2022
1 мин.
Samsung сыграет на вашей ностальгии, выпустив скоро чехлы с покемонамиОсталось меньше недели
26 декабря Samsung выпустит чехлы на тему покемонов для Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Buds, а также тематический ремешок для Galaxy Watch 4 и Watch 5. Если при их виде у вас появилось чувство ностальгии, готовьте кошельки.
Фото: Samsung
Нельзя не отметить, что лучшим из коллекции является чехол в виде покебола для наушников Samsung Galaxy Buds, но и остальные экземпляры новой коллекции наверняка найдут своего покупателя. Серия будет доступна на сайте Samsung 26 декабря. Samsung говорит, что они будут доступны в "ограниченном количестве", поэтому держите кошелек неподалеку.
Чехол-кольцо для Galaxy Z Flip 4 обойдется вам в $49,99 – столько же, кстати, придется отдать и за покебол для наушников. Ремешки имеют более “щадящие” цены: $19,99.
Источник:9to5google
Автор:Максим МногословныйТеги: