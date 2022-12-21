Samsung сыграет на вашей ностальгии, выпустив скоро чехлы с покемонами

Нельзя не отметить, что лучшим из коллекции является чехол в виде покебола для наушников Samsung Galaxy Buds, но и остальные экземпляры новой коллекции наверняка найдут своего покупателя. Серия будет доступна на сайте Samsung 26 декабря. Samsung говорит, что они будут доступны в "ограниченном количестве", поэтому держите кошелек неподалеку.