Samsung уберёт зарядку и наушники из коробки со смартфонами, несмотря на насмешки над Apple

Агентство связи Бразилии сертифицировало устройства Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В документах регулятора указано, что смартфоны не будут продаваться с зарядным устройством и наушниками.

Не исключено, что это будет распространяться не на все страны. Журналисты предполагают, что свой шаг Samsung будет точно так же, как Apple, оправдывать заботой о природе. Похоже, купертиновцы в очередной раз задали новый тренд для индустрии.