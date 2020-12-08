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Samsung уберёт зарядку и наушники из коробки со смартфонами, несмотря на насмешки над Apple
Все сначала издевались, а потом стали повторять
Когда Apple объявила, что не будет класть зарядку и наушники в коробку с iPhone, многие конкуренты компании решили потроллить её на эту тему. Среди насмехающихся была и Samsung. Однако теперь появилось подтверждение тому, что южнокорейская компания сама уберёт из коробки с Galaxy S21 указанные аксессуары.
Агентство связи Бразилии сертифицировало устройства Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В документах регулятора указано, что смартфоны не будут продаваться с зарядным устройством и наушниками.
Не исключено, что это будет распространяться не на все страны. Журналисты предполагают, что свой шаг Samsung будет точно так же, как Apple, оправдывать заботой о природе. Похоже, купертиновцы в очередной раз задали новый тренд для индустрии.