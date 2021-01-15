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Samsung убрала зарядное устройство из коробки и снизила его стоимость
Стало ли кому-то легче?
Вчера Samsung представила новую линейку смартфонов Galaxy S21, и стало ясно, что устройства не будут поставляться с зарядкой в коробке. Поэтому покупателям придётся раскошелиться на отдельный адаптер. К счастью, компания решила снизить его стоимость.
Это касается сетевого зарядного устройства мощностью 25 Вт. Этот адаптер подойдёт для смартфонов Galaxy S21, ведь ни один из них не поддерживает проводную зарядку большей мощности.
Раньше Samsung продавала 25-Вт адаптер за $34,99, теперь же он стоит $19,99. Что касается российских цен, то на сайте компании сейчас можно предзаказать 25-Вт зарядное устройство за 1590 рублей, хотя раньше такое же Samsung предлагала за 2790 рублей.