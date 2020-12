Samsung удалила высмеивающие Apple посты

Samsung публиковала, например, такие посты: «Our Galaxy phone can provide you with everything you need, from the basic charger to the best camera, battery, performance, and memory» («Наши смартфоны Galaxy могут предоставить вам всё, что нужно, от базовой зарядки до лучших камеры, батареи, производительности и памяти»).

Теперь эти посты не найти в Facebook. Журналисты оценили это как намерение Samsung тоже лишить свои смартфоны комплектного зарядного устройства. Слухи об этом уже появлялись в сети.