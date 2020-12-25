Samsung удешевила в России новый смартфон на десятки тысяч рублей

Согласно пресс-релизу компании, с 26 декабря в России Galaxy Z Flip можно будет купить за 89 990 рублей. Ранее он стоил 119 990 рублей. Новые цены будут актуальны для официальных магазинов Samsung и магазинов партнёров компании. Их список можно посмотреть на этом сайте. По трейд-ин Galaxy Z Flip можно будет приобрести и вовсе за 64 990 рублей.

Что касается Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20, то теперь они будут стоить 94 990 рублей и 74 990 рублей соответственно.