Samsung удешевит Galaxy Fold уменьшением размера экрана

По словам информатора AndroidLovers, обновлённый Galaxy Fold с 256 ГБ постоянной памяти оснастят экраном диагональю 6,7 дюйма. Это почти на полдюйма меньше, чем у выпущенной модели.

Впрочем, если верить инсайдеру, то Samsung выпустит и смартфоны с гибкими экрана побольше — на 8 и 13 дюймов.

Другой информатор также сообщил, что новая модель Galaxy Fold с 256 ГБ памяти действительно будет дешевле и выйдет во многих странах. Инсайдер упомянул Индию, США, Корею, Китай и Европу.