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Samsung удешевит Galaxy Fold уменьшением размера экрана
С 7,3 дюйма до 6,7 дюйма
В сети уже давно ходят слухи, что Samsung готовит к выходу более дешёвую версию складного смартфона Galaxy Fold. Как сообщили источники, она может получить экран поменьше.
По словам информатора AndroidLovers, обновлённый Galaxy Fold с 256 ГБ постоянной памяти оснастят экраном диагональю 6,7 дюйма. Это почти на полдюйма меньше, чем у выпущенной модели.
Впрочем, если верить инсайдеру, то Samsung выпустит и смартфоны с гибкими экрана побольше — на 8 и 13 дюймов.
Другой информатор также сообщил, что новая модель Galaxy Fold с 256 ГБ памяти действительно будет дешевле и выйдет во многих странах. Инсайдер упомянул Индию, США, Корею, Китай и Европу.