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Сегодня в 18:58
Samsung удешевит смартфоны с гибким экраном ради лидерства на рынке
А именно модели Z Flip
Исследователи из DSCC заявили, что смартфоны с гибким экраном будут стремительно захватывать рынок в этом году. Samsung даже готова снизить цены на аппараты, чтобы сохранить лидерство в этом сегменте.
Аналитики предсказали, что продажи смартфонов с гибкими экранами вырастут на 128% и будут исчисляться миллионами в 2021 году. А именно ожидается 5,1 млн проданных устройств.
В основном выпуск таких новинок ожидается во второй половине 2021 года. Samsung решила запустить свои гибкие смартфоны в третьем квартале. Компания намерена выпустить как минимум три складных модели в этом году, включая Z Fold 3. Аналитики уверены, что Samsung также представит вариант Z Flip по сниженной цене. Такая ценовая политика позволит компании сохранить лидерство.
Также в 2021 году ожидаются гибкие смартфоны от Google, Xiaomi, Oppo и Vivo.