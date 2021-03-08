Samsung удешевит смартфоны с гибким экраном ради лидерства на рынке

Аналитики предсказали, что продажи смартфонов с гибкими экранами вырастут на 128% и будут исчисляться миллионами в 2021 году. А именно ожидается 5,1 млн проданных устройств.

В основном выпуск таких новинок ожидается во второй половине 2021 года. Samsung решила запустить свои гибкие смартфоны в третьем квартале. Компания намерена выпустить как минимум три складных модели в этом году, включая Z Fold 3. Аналитики уверены, что Samsung также представит вариант Z Flip по сниженной цене. Такая ценовая политика позволит компании сохранить лидерство.

Также в 2021 году ожидаются гибкие смартфоны от Google, Xiaomi, Oppo и Vivo.