Samsung удивляет: бюджетный Galaxy A33 получил 7.5 баллов из 10 за ремонтопригодность

Ведущий YouTube-канала PBKreviews полностью разобрал новый Galaxy A33, вышедший в 2022 году, и оценил его по ремонтопригодности. Смартфон оказался в целом очень неплох.

Для того чтобы добраться до внутренних частей смартфона, вам придётся снять крышку, а затем открутить 15 винтиков.

К сожалению, у Galaxy A33 также нет специальных «язычков», которые помогли бы извлечь аккумулятор. Поэтому для этого придётся использовать изопропиловый спирт.