Samsung "украдёт" функцию спутниковой связи у iPhone 14 спустя год

Пока подробностей мало, стратегия Samsung по внедрению этой функции остается неизвестной. В прошлом году компания Apple ввела в линейку iPhone 14 функцию, позволяющую вызывать экстренные службы в местах, где отсутствует сотовая связь или Wi-Fi.

Предполагается, что функция Samsung будет работать аналогичным образом, позволяя пользователям отправлять сообщения через спутник даже при отсутствии сотовой связи.

Система Apple Emergency SOS via Satellite уже доказала свою эффективность в реальных условиях, помогая людям спасаться из опасных ситуаций.

Решение Samsung добавить спутниковые возможности в свои смартфоны должно улучшить работу экстренных служб и связь в удаленных районах.