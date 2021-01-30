Samsung уличили в обмане при съёмке на камеру S21 Ultra
Критики утверждают, что у Samsung есть коллекция изображений Луны, которые накладываются на пользовательские фотографии небесного тела. То есть пользователь видит не настоящий снимок Луны на небе, а отретушированное изображение с наложением.
Это подтверждается видеороликом ниже:
Easy to Show. Tried it just now. Here: Even if you take an unsharp/messy photo of something that looks like a moon it snaps a moon(ish) texture on it. :) simple as that. No magic hardware just clever software (combination), huawei did same year ago. pic.twitter.com/BmVhUPnq8v— Alexi Bexi (@alextv) January 21, 2021
Пользователи объяснили, что эта «магия» — всего лишь работа ПО, и смартфон накладывает текстуры на любой луноподобный объект. Один из энтузиастов, впрочем, постарался опровергнуть это утверждение. Сначала он сфотографировал мячик для пинг-понга. Никакие текстуры S21 Ultra на него не наложил. Затем мужчина сфотографировал Луну на Samsung Galaxy S21 Ultra и на дорогую камеру SONY A7R III. Вы можете сами сравнить результаты:
В Samsung категорически отрицают использование текстур Луны. Компания объясняет ошеломительные результаты тем, что смартфон делает 20 снимков одного и того же объекта и затем составляет из этого детализированное изображение.