Samsung уличили в обмане при съёмке на камеру S21 Ultra

Пользователи объяснили, что эта «магия» — всего лишь работа ПО, и смартфон накладывает текстуры на любой луноподобный объект. Один из энтузиастов, впрочем, постарался опровергнуть это утверждение. Сначала он сфотографировал мячик для пинг-понга. Никакие текстуры S21 Ultra на него не наложил. Затем мужчина сфотографировал Луну на Samsung Galaxy S21 Ultra и на дорогую камеру SONY A7R III. Вы можете сами сравнить результаты: