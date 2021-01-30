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Samsung уличили в обмане при съёмке на камеру S21 Ultra

Считают, что ПО смартфона накладывает поверх фото текстуры
Недавно в сети опубликовали впечатляющую фотографию, сделанную на Samsung Galaxy S21 Ultra, на которой запечатлена Луна с высокой чёткостью. Однако есть мнение, что устройства Samsung подделывают такие снимки, чтобы выдать желаемое за действительное. Пользователи сети раскритиковали компанию за это.

Критики утверждают, что у Samsung есть коллекция изображений Луны, которые накладываются на пользовательские фотографии небесного тела. То есть пользователь видит не настоящий снимок Луны на небе, а отретушированное изображение с наложением.

Это подтверждается видеороликом ниже:

Пользователи объяснили, что эта «магия» — всего лишь работа ПО, и смартфон накладывает текстуры на любой луноподобный объект. Один из энтузиастов, впрочем, постарался опровергнуть это утверждение. Сначала он сфотографировал мячик для пинг-понга. Никакие текстуры S21 Ultra на него не наложил. Затем мужчина сфотографировал Луну на Samsung Galaxy S21 Ultra и на дорогую камеру SONY A7R III. Вы можете сами сравнить результаты:

В Samsung категорически отрицают использование текстур Луны. Компания объясняет ошеломительные результаты тем, что смартфон делает 20 снимков одного и того же объекта и затем составляет из этого детализированное изображение.