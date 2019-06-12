Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода

Сам Galaxy S10 получил отдельный ночной режим съёмки около двух месяцев назад. Изначально телефон имел автоматическое переключение настроек камеры для оптимизации съёмки при отсутствии дневного освещения. Это пользователям не понравилось, и тогда Samsung пошла на уступки.

Теперь функция появилась и у более старой модели Galaxy S9. Помимо ночного режима у камеры появилась возможность регулировки размытия при съёмке селфи, а также улучшилась регулировка размытия фона в режиме «Живой фокус».

Первыми обновление получили владельцы Galaxy S9 из Тайланда, Вьетнама и Филиппин.