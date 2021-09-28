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Samsung улучшила условия программы «смартфон по подписке»Теперь платёж меньше, а срок больше
Samsung объявила о новых условиях программы Samsung Upgrade. По ней можно пользоваться смартфонами Galaxy за небольшую ежемесячную плату, а в конце срока либо поменять устройство на новое, либо выкупить, либо сдать.
Как пишет Samsung, ежемесячные платежи по программе стали ниже. Кроме того, поменять смартфон теперь можно не только после одного года использования, но и после двух лет.
Что касается ежегодного обновления, то теперь пользователи могут выплатить всего 40% от стоимости смартфона при переходе на другую модель. Выгода составит 60%. А вот при использовании смартфона на протяжении двух лет выгода будет равна 25%.
Новые условия распространяются на смартфоны серии Galaxy S21, а также S20FE, и доступны по всей России при условии заказа смартфона с доставкой. Например, ежемесячный платёж за Galaxy S21 составит 2 343 рубля. Процесс обмена тоже стал проще: нужно просто передать устройство курьеру и получить новое.