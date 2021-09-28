Samsung улучшила условия программы «смартфон по подписке»

Как пишет Samsung, ежемесячные платежи по программе стали ниже. Кроме того, поменять смартфон теперь можно не только после одного года использования, но и после двух лет.

Что касается ежегодного обновления, то теперь пользователи могут выплатить всего 40% от стоимости смартфона при переходе на другую модель. Выгода составит 60%. А вот при использовании смартфона на протяжении двух лет выгода будет равна 25%.

Новые условия распространяются на смартфоны серии Galaxy S21, а также S20FE, и доступны по всей России при условии заказа смартфона с доставкой. Например, ежемесячный платёж за Galaxy S21 составит 2 343 рубля. Процесс обмена тоже стал проще: нужно просто передать устройство курьеру и получить новое.