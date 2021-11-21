Samsung улучшит автономность своего самого популярного смартфона среднего класса

Источник выяснил, что Galaxy A53 получит батарею под номером EB-BA536ABY. А это модель с показателем ёмкости 5000 мАч. У Galaxy A52 в аккумуляторе было 4500 мАч.

Конечно, Samsung уже устанавливал аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч в смартфоны среднего класса. Это касается устройств серии Galaxy M. Однако популярная линейка Galaxy A5x ещё не получала такие батареи.

Большой аккумулятор в сочетании с новым энергоэффективным процессором должны увеличить время автономной работы Galaxy A53.

Стоит отметить, что представитель серии Galaxy A5x — Galaxy A51 — стал самым продаваемым смартфоном на российском рынке по итогам 2020 года.