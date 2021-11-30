Samsung улучшит камеру в новом недорогом смартфоне Galaxy A23

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Samsung улучшит камеру в новом недорогом смартфоне Galaxy A23Ненамного, но всё же
В июне Samsung анонсировала смартфон Galaxy A22 с 48-мегапиксельной камерой. Теперь стало известно, что компания готовит к выходу преемника модели — Galaxy A23. И камера у него будет чуть лучше.
Информацией поделилось нидерландское издание GalaxyClub. Они утверждают, что у новинки будет установлена 50-Мп камера. Небольшое улучшение, но всё же. К тому же качество картинки может быть улучшено и другими средствами.
Также источник сообщает, что смартфон Galaxy A23 выйдет в 4G и 5G версиях, как и предшественник. Есть информация, что не все регионы получат обе версии.
Остальные характеристики устройства остаются неизвестными. Ходят слухи, что Galaxy A23 будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.
Источник: GSMArena