Samsung улучшит камеру в новом недорогом смартфоне Galaxy A23

Информацией поделилось нидерландское издание GalaxyClub. Они утверждают, что у новинки будет установлена 50-Мп камера. Небольшое улучшение, но всё же. К тому же качество картинки может быть улучшено и другими средствами.

Также источник сообщает, что смартфон Galaxy A23 выйдет в 4G и 5G версиях, как и предшественник. Есть информация, что не все регионы получат обе версии.

Остальные характеристики устройства остаются неизвестными. Ходят слухи, что Galaxy A23 будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.