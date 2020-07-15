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Сегодня 15:04
Samsung улучшит камеры в бюджетных смартфонах
Добавит в их оптическую стабилизацию изображения
Источники сообщили, что Samsung улучшит камеры в бюджетных смартфонах. Это может помочь компании получить преимущество в конкурентном сегменте устройств среднего класса.
Согласно информации SamMobile, Samsung может включить оптическую стабилизацию изображения (OIS) в ещё неанонсированный бюджетный смартфон Samsung Galaxy A72.
Данная технология обеспечивает более высокое качество фотографий и видео, избавляя их от размытости. Реализовано это на аппаратном уровне: есть сенсор, который позволяет линзе двигаться в зависимости от движения самого устройства. То есть устраняется воздействие тряски смартфона на качество снимков. Эта технология, представленная во флагманских смартфонах, может появиться в бюджетниках Samsung в 2021 году. Сообщается, что OIS может получить не только модель Galaxy A72, но и Galaxy A82 и A92.