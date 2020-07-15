Samsung улучшит камеры в бюджетных смартфонах

Согласно информации SamMobile, Samsung может включить оптическую стабилизацию изображения (OIS) в ещё неанонсированный бюджетный смартфон Samsung Galaxy A72.

Данная технология обеспечивает более высокое качество фотографий и видео, избавляя их от размытости. Реализовано это на аппаратном уровне: есть сенсор, который позволяет линзе двигаться в зависимости от движения самого устройства. То есть устраняется воздействие тряски смартфона на качество снимков. Эта технология, представленная во флагманских смартфонах, может появиться в бюджетниках Samsung в 2021 году. Сообщается, что OIS может получить не только модель Galaxy A72, но и Galaxy A82 и A92.