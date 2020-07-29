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Samsung улучшит свой многострадальный процессор для новых Galaxy Note20
Остаётся ждать выхода смартфонов и сравнительных тестов
Недавно стало известно, что во флагманских смартфонах серии Samsung Galaxy Note20 на некоторых рынках будет установлен старый знакомый процессор Exynos 990. В США, например, устройства выйдут с актуальной Snapdragon 865 Plus, и это заставило пользователей думать, что другие версии смартфонов будут гораздо слабее американской. Кроме того, платформа Exynos 990 не очень хорошо себя показала в предыдущих моделях компании. Теперь же источники сообщают, что Samsung улучшит свой многострадальный процессор для новых Galaxy Note20.
Если верить инсайдерам, в новинках будет установлена обновлённая версия Exynos 990. И она будет сильно отличаться от той, что использовалась в смартфонах линейки Galaxy S20. Стоит отметить, что это не первый подобный слух.
Источники пишут, что обновлённый Exynos 990 оптимизирован для улучшенной производительности и сможет тягаться со Snapdragon 865 Plus.