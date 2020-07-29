Samsung улучшит свой многострадальный процессор для новых Galaxy Note20

Если верить инсайдерам, в новинках будет установлена обновлённая версия Exynos 990. И она будет сильно отличаться от той, что использовалась в смартфонах линейки Galaxy S20. Стоит отметить, что это не первый подобный слух.

Источники пишут, что обновлённый Exynos 990 оптимизирован для улучшенной производительности и сможет тягаться со Snapdragon 865 Plus.