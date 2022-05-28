Samsung урежет производство смартфонов из-за глобальных проблем

Это инфляция и снижение потребительских расходов, продолжающийся дефицит комплектующих и вооружённый конфликт России и Украины. Ожидается, что Samsung изменит объёмы производства для устройств всех ценовых категорий: от начального уровня до флагманов.

Первоначально компания планировала создать 310 млн смартфонов в 2022 году, но события вынудили Samsung снизить свою цель до 280 млн единиц. Несмотря на рекордную выручку в первом квартале и примерно 73,7 млн поставок смартфонов по всему миру, южнокорейский гигант пошёл на корректировку. Сообщается, что другие крупные игроки, такие как Apple, тоже сокращают производство: количество единиц iPhone SE уменьшится на 20%.