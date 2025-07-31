Samsung ускорила запуск Galaxy S25 FE, и другое из заявления компании

Опубликовано 31 июля 2025, 17:191 мин.
Samsung ускорила запуск Galaxy S25 FE, и другое из заявления компанииГотовит новинки
Samsung подтвердила, что смартфон Galaxy S25 FE выйдет раньше, чем в прошлом году — вероятно, в августе или начале сентября. Обычно это происходило в октябре.
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Такое решение — часть стратегии компании, чтобы освободить место для других важных запусков во второй половине 2025 года. Среди них — складывающийся втрое смартфон и долгожданные очки дополненной реальности Project Moohan XR.
Кроме того, Samsung планирует выпустить обновлённые модели начального уровня в серии Galaxy A, включая недавно упомянутый Galaxy A17, а также новую линейку планшетов Galaxy Tab S11.
Дэниел Араужо, вице-президент Samsung по мобильным устройствам, отметил, что компания продолжит поддерживать продажи серии Galaxy S25.